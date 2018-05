Rafał Trzaskowski o odbieraniu immunitetu za race. "To jak strzelanie z armaty do wróbla"

Kandydat na prezydenta Warszawy bronił Andrzeja Halickiego i Sławomira Neumanna, którzy zostali uwiecznieni na zdjęciu z zapalonymi racami. - Wystarczyłby zwykły mandat, nie trzeba zdejmować im immunitetu - uważa.

- Politycy muszą uważać, bo wymaga się od nich więcej niż od zwykłego obywatela. Jeśli mówią, że prawo powinno być respektowane, to powinni dawać przykład. Nie mogą go łamać - mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do rac, które jego partyjni koledzy mieli podczas Marszu Wolności. - To można załatwić zwykłym mandatem, nie trzeba zdejmować im immunitetu - dodaje.