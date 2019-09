Rafał Trzaskowski o nominacji dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "To nie populistyczny gest"

Rafał Trzaskowski podkreśla, że wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydatkę na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej to odpowiedź na oczekiwania wyborców. Prezydent Warszawy chwali również decyzję Grzegorza Schetyny, który usunął się w cień i wsparł nową kandydatkę.

- Grzegorz Schetyna zrobił bardzo odpowiedzialny ruch. Wie, że Polacy oczekują kogoś spokojnego, wyważonego, koncyliacyjnego. To pokazuje jego ogromną dojrzałość - powiedział na antenie TVN24. - To nie kwestia wizerunku. Stawiamy na to, by wysłać jednoznaczny sygnał, że wyciszamy emocje i scalamy wspólnotę narodową. To są fundamenty - dodał.