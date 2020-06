Rafał Trzaskowski na czarno białym zdjęciu sprzed lat

Rafał Trzaskowski na fotografii sprzed lat

Urbaniak wraz z ojcem przyszłego kandydata na prezydenta byli jednymi z pierwszych polskich jazzmanów, którzy koncertowali w Stanach Zjednoczonych. Podczas trasy w 1962 roku muzycy grali m. in. ze Stanem Getzem, jednym z najsłynniejszych amerykańskich saksofonistów. Urbaniak należał wówczas do składu jazzbandu the Wreckers, w którym poza nim grał m.in. Wojciech Karolak.