Rafał Trzaskowski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Jarosław Kaczyński przerwał milczenie i zabrał głos w sprawie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Według prezesa PiS nie mógł on być inny w świetle obowiązującej konstytucji.

- Przypomnę, że ta konstytucja została uchwalona przez parlament lat 93-97 w 1997 roku. Był to parlament, w którym bardzo dużą przewagę miała lewica - mówi Jarosław Kaczyński na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Prezes PiS ocenia, że demonstracje. które przetaczają się od czwartku będą kosztowały życie wielu ludzi. - Ci, którzy do nich nawołują, i ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa, poważnego przestępstwa. Władze mają nie tylko prawo, ale i mają obowiązek przeciwstawiania się tego rodzaju wydarzeniom - wskazał Kaczyński.

Strajk kobiet

We wtorek Ogólnopolski Strajk Kobiet ogłosił szereg postulatów, które musi spełnić rząd, by ludzie wrócili do domów. Większość całkowicie wykracza poza powód dzisiejszych protestów. Jeden z punktów brzmi: "Chcemy dymisji rządu".