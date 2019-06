Rafał Gaweł czuje się prześladowany za "bycie LGBT". "Nie będę w Polsce bezpieczny"

Skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwa finansowe Rafał Gaweł przebywa w Norwegii, by uniknąć więzienia w Polsce. Działacz twierdzi, że jeśli wróci do kraju, czekają go szykany ze względu na orientację seksualną.

Rafał Gaweł (PAP)

Założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych otrzymał niedawno norweskie obywatelstwo, co de facto uniemożliwia wysłanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Gaweł skarży się na zachowanie radnego PiS ze Szczecina Dariusza Mateckiego.

"Pan Matecki dzięki działaniom operacyjnym białostockiej prokuratury posiada wiedzę dotyczącą mojego życia prywatnego, dzięki temu dowiedział się, że jestem osobą biseksualną, która należy do społeczności LGBT+. To wystarczyło, by publicznie na antenie rozgłośni Polskiego Radia znieważać mnie nazywając 'obrzydliwym latarnikiem LGBT, który prowadzi akcję seksualizacji dzieci w szkołach'" - napisał na swoim Facebooku.

Lewicowy działacz twierdzi, że ewentualny powrót do Polski i osadzenie go w więzieniu będą zagrażały jego bezpieczeństwu. O realnym zagrożeniu ma świadczyć m.in. wypowiedź Mateckiego, który jest bliskim współpracownikiem wiceministra sprawiedliwości, a niebawem europosła Patryka Jakiego.

Matecki podkreśla, że biseksualizm Gawła nie ma nic wspólnego z wyrokiem wydanym przez sąd. "O, przestępca, który uciekł do Norwegii po tym jak został skazany za defraudowane pieniędzy skarży się, że jest ścigany, bo jest 'ze społeczności LGBT+'. Nie przestępco - jesteś ścigany, bo kradłeś a Twoja orientacja seksualna nie ma z tym nic wspólnego" - odpowiedział na Twitterze radny PiS.

Przypomnijmy, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych został skazany prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za oszustwa i wyłudzenia na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Gaweł oszukał jeden z banków na 220 tys. zł, a Fundację Batorego na 107 tys. zł.