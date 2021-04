Radziwiłł o sytuacji na Mazowszu: nikt w karetce nie krąży po 100 kilometrów

Konstanty Radzwiłł był gościem programu "Graffiti". W telewizyjnym wywiadzie poinformował o aktualnej sytuacji w województwie mazowieckim. - Jest lepiej niż na Śląsku, ale sytuacja jest bardzo trudna. Mamy hospitalizowanych ponad 4700 osób. To jest ogromne obciążenie dla całej służby zdrowia - podkreślił wojewoda.

Gość Grzegorza Kępki przekazał też, że na Mazowszu cały czas jest wolnyc 350 łóżek i 30 respiratorów. - Sytuacja jest pod kontrolą. Wczoraj nie mieliśmy wzrostu zajętych łóżek, to pierwsza taka sytuacja od 3 tygodni. Czy to świadczy o przełamaniu? Nie, za wcześnie do takich deklaracji - zaakcentował wojewoda mazowiecki.