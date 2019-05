Radosław Sikorski kieruje ostre słowa do Kaczyńskiego

Radosław Sikorski skomentował propozycję prezesa PiS, by podnieść kary za pedofilię nawet do 30 lat więzienia. - Kaczyński powinien zająć się tym problemem w swoim własnym klubie - stwierdził. I zasugerował, co ma na myśli.

Radosław Sikorski uważa, że prezes PiS powinien zareagować na to, co się dzieje w jego partii (PAP, Fot: Marcin Obara)

- Wszyscy czytamy, widzimy te filmiki o taśmach, których rzekomo nie ma, które ktoś próbuje wykupić, ciekawa sprawa, prawda? - pytał w rozmowie z Polsat News Radosław Sikorski.

Były szef MSZ stwierdził, że "nie ma uprzywilejowanej wiedzy, ale wszyscy wiemy, jakie są stawiane zarzuty, czy plotki". - To są filmy o tym, że jacyś goście próbują coś wykupić, no chyba się nie wykupuje niczego. Ja tylko tyle wiem - zaznaczył.

Sikorski zareagował w ten sposób na propozycję Jarosława Kaczyńskiego, aby podnieść kary za pedofilię nawet do 30 lat. - Trzeba wreszcie białym żelazem wypalić, zarówno pedofilię, jak i krycie pedofilii - dodał.

- Ze zdumieniem w mediach czytam, że polska prokuratura dysponuje materiałami, nagraniami z agencji towarzyskiej, które miałyby w negatywnie świetle przestawiać jakoby marszałka Kuchcińskiego - powiedział w zeszły poniedziałek Zbigniew Ziobro. I zapewnił, że to kłamstwo.

Z informacji byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że zarówno marszałek Sejmu, jak i niektórzy samorządowcy PiS zostali nagrani z ukrycia przez właściciela podkarpackich agencji towarzyskich. Jego zdaniem Kuchciński miał korzystać z usług 15-letniej prostytutki.

