Radosław Fogiel o incydencie z Jackiem Burym: szturm senatora na radiowóz

- Pewnie część uczestników niedawnych wydarzeń, to rzeczywiście uczciwi i Bogu ducha winni przedsiębiorcy, którzy dali się omamić dziwnemu towarzystwu pasującemu bardziej do cyrku niż w inne miejsca - ocenił wicerzecznik PiS, odnosząc się do sobotnich wydarzeń w Warszawie.

Zanim protestujący ruszyli z Placu Zamkowego, zostali otoczeni przez kordon policji . Doszło do przepychanek, policja użyła gazu pieprzowego. Zatrzymano 380 osób. 150 zostało ukaranych mandatami , policja skierowała też 220 wniosków do sądu o ukaranie.

Na proteście pojawiła się też posłanka Klaudia Jachira i senator KO Jacek Bury. Senator twierdzi, że policja użyła wobec niego siły. Powiedział, że został podcięty przez funkcjonariusza na wysokości kolan i upadł na nie w progu radiowozu. Powiedział, że funkcjonariusze wepchnęli go do samochodu i zatrzymali.

Radosław Fogiel: senator zabarykadował się w radiowozie

Policji twierdzi, że senator sam wszedł do radiowozu i nie chciał go opuścić.

- Mieliśmy do czynienia z najbardziej chyba kuriozalną rzeczą w tym tygodniu, czyli szturmem senatora Koalicji Obywatelskiej na policyjny radiowóz - stwierdził Fogiel, pytany Polskim Radiu 24 o to zdarzenie. - Zabarykadował się w nim, zażądał rozmowy z przełożonym policjantów i twierdzi, że siłą zapakowano go do radiowozu - dodał polityk PiS.