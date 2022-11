Radny wezwał straż miejską do seniorki handlującej skarpetami. Jest reakcja z PiS

"Radny Torunia, jednocześnie kierownik targowiska i od czasu do czasu walczący z truskawkami, niejaki K.M.W. (Karol Maria Wojtasik - przyp. red.) zabrał się tym razem za emerytkę dorabiająca do bardzo niskiej emerytury robieniem skarpet. Nasłał na tę starszą kobietę Straż Miejską i Inspekcję Celno-Skarbową. Taka działa państwo PiS i ich przedstawiciele (pis. oryg. - przyp. red.)" - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.