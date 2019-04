Radlin. Zwrócił uwagę piratom drogowym. Dostał 7 strzałów

Tragiczny finał interwencji na drodze. 37-latek, który w Radlinie (woj. śląskie) zwrócił mężczyźnie uwagę na niebezpieczną jazdę, trafił do szpitala z siedmioma ranami postrzałowymi.

Do zdarzenia doszło piątek ok. godz. 18 na skrzyżowania ulic Matejki i Krótkiej. 37-latek zauważył dwa bardzo szybko jadące samochody. Zwrócił im uwagę na ich agresywną i niebezpieczną jazdę. To nie spodobało się "rajdowcom".