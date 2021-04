Radioaktywna woda trafi do oceanu? Japoński rząd zatwierdził kontrowersyjny plan

Japoński rząd zajął we wtorek oficjalne stanowisko ws. radioaktywnej wody ze zniszczonej w 2011 roku przez tsunami elektrowni jądrowej w Fukushimie. Do oceanu może trafić ponad milion ton przefiltrowanej, ale wciąż radioaktywnej wody, co bardzo martwi między innymi rybaków. Poważne zaniepokojenie wyraziły również Chiny i Korea Południowa.

Międzynarodowe standardy mają zostać zachowane

- Usunięcie oczyszczonej wody jest sprawą nieuniknioną w procesie likwidacji elektrowni Fukushima Daiichi – powiedział cytowany przez PAP szef japońskiego rządu Yoshihide Suga. Dał przy tym gwarancję zachowania standardów bezpieczeństwa "z dużym marginesem". Zapewnił również, że zrobi wszystko, by nie doszło do uszczerbku na reputacji Japonii.

Chiny i Korea Południowa również "głęboko zaniepokojone"

Chiny również ustosunkowały się do wydanej przez Japonię decyzji. Chiński "Global Times” ocenił we wtorek, że jeśli dojdzie do "wielowiekowych zniszczeń oceanu”, państwa znajdujące się w regionie będą mogły zaskarżyć Japonię do międzynarodowych trybunałów.