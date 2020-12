Radio 357 zebrało prawie 280 tys. zł. Sukces charytatywnej zbiórki

23 grudnia o godz. 16 rozpoczęła się świąteczna licytacja w Radiu 357. Pieniądze były zbierane na sprzęt komputerowy dla dzieci. "Pandemia pokazała problem, który do tej pory mógł wydawać się błahy. Po przejściu na zdalne nauczanie okazało się, że aż 300 tysięcy dzieci nie ma dostępu do komputera. Kolejne 1,3 mln musi dzielić sprzęt z rodzeństwem. De facto oznacza to, że ci uczniowie zostali pozbawieni dostępu do edukacji" - brzmiał opis zbiórki.