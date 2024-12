Pyskówka w studiu. "Pan kłamie", "pani mi przerywa"

- Co do cen energii, to intencja jest oczywista, wszystko będzie zależeć od wyniku wyborów prezydenckich - stwierdził poseł PiS komentując uchwalenie przez Sejm trzech ustaw: dotyczącej obniżenia cen energii do września 2025 roku, obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i wolnej od pracy Wigilii. - Jeżeli ten hamulec, ta kontra, która jest w Pałacu Prezydenckim zniknie, to wtedy będzie można zacząć politykę równoważenia budżetu, dobierając się do kieszeni Polakom. Jak to już było za poprzednim rządów PO to wiemy, podwyższony wiek emerytalny, zabrane pieniądze z OFE, podwyższone podatki itd. - ocenił Horała.