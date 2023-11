Putin żyje, czy nie? Polacy mają swoje zdanie

Konto słynie z informacji dotyczących stanu zdrowia dyktatora. Nie wiadomo, kto stoi za "Generalem SVR". - To kanał, na który powoływał się między innymi Władimir Sołowjow (propagandysta z rosyjskiej telewizji - red.) oraz rosyjskie ośrodki dezinformacyjne. Są więc przesłanki wskazujące na to, że to kanał prowadzony przez rosyjskie służby - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską dr Michał Marek, ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji i założyciel fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.