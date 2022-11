Putin znowu to zrobił. Rakiety to jego ostatni atut?

- Wojna jest za ich oknem. Ale w takim Lwowie czy Kijowie to nie jest to samo. Podobnie w zachodniej Ukrainie. Kiedy nie będą mieli tam prądu przez dwa-trzy miesiące, to już robi się duży problem. A dodatkowo - robi się coraz trudniej, by podtrzymać morale ukraińskiego społeczeństwa i zdolności produkcyjne. Ukraińcy za chwilę nie będą mogli kupić w sklepie chleba, bo ten nie zostanie wypieczony przez piekarnię, której brakuje ogrzewania i prądu. Zima kumuluje i potęguje te niedogodności. Putin jest bezwzględny, prowadzi dalszą mobilizację żołnierzy, chce wzmocnić obronę, przeczekać zimę i ruszyć na wiosnę dalej. Chce teraz tak osłabić Ukrainę, by nie miała czym walczyć – komentuje ekspert fundacji Stratpoints.