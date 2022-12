Putin już się z tym nie kryje. Odsłonił karty i powiedział to wprost

- Specjalna operacja wojskowa to, być może, długotrwały proces, ale zdobycie przez Rosję nowych terytoriów jest znaczącym osiągnięciem. To duża rzecz. Co tu ukrywać, Morze Azowskie stało się wewnętrznym morzem Federacji Rosyjskiej. Już car Piotr walczył o zdobycie dostępu do Morza Azowskiego - powiedział Putin podczas spotkania z przedstawicielami prezydenckiej Rady ds. Praw Człowieka.