Putin traci sojusznika. Zaskakujące zbliżenie Brazylii z USA

Bolsonaro miłośnikiem Trumpa

Samo spotkanie obu przywódców jest dość zaskakujące z powodu nieskrywanej sympatii Bolsonaro do Trumpa, która dała o sobie znać także we wtorek. Wtedy to brazylijski prezydent ponownie pochwalił Trumpa i nazwał wybór Bidena "podejrzanym", powtarzając bezpodstawne zarzuty byłego amerykańskie prezydenta.