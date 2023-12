"Putin, Szojgu, co to ma znaczyć?". Rosyjski żołnierz nie wytrzymał

- Patrzcie na tych drani: kiedy my walczymy, kiedy gnijemy w okopach, oni noszą 23 miliony rubli na d*pie (chodzi o biżuterię, jaką Iwliejewa miała na sobie - red.) i chwalą się tym. Jak to rozumiecie? Towarzyszu Putin, towarzyszu Szojgu, co to ma znaczyć? - pytał wojskowy na nagraniu.