Putin słodzi Muskowi. "Wybitny i utalentowany"

- Jeśli chodzi o prywatny biznes, Elon Musk jest z pewnością wybitną osobą - powiedział Władimir Putin we wtorek na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku. - Myślę, że zostanie to docenione na całym świecie. Jest aktywnym i utalentowanym biznesmenem - dodał rosyjski dyktator.