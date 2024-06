Putin przegra wojnę? Jest jeden warunek. Najnowsza analiza Brytyjczyków

Biały Dom: przekażemy Ukrainie pociski obrony powietrznej z zamówień innych krajów

Setki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, które miały trafić do innych krajów, trafią do Ukrainy - poinformował w czwartek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zastrzegł, że opóźnienia w dostawach nie będą dotyczyć Tajwanu i Izraela, ale mogą objąć państwa wschodniej flanki NATO.