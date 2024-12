Putin pod ścianą? Ponownie dzwonił do prezydenta Azerbejdżanu

Prezydent Alijew wymienił warunki, których spełnienia oczekuje od Rosji: przeprosiny, przyznanie się do winy, pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej oraz wypłata odszkodowań . "To są nasze warunki, z których pierwszy został spełniony w sobotę" - dodał Alijew.

Samolot leciał z Baku do Groznego w Czeczenii. Podczas podchodzenia do lądowania trwał atak ukraińskich dronów na czeczeńską stolicę, co doprowadziło do trafienia Embraera. Na pokładzie znajdowało się 38 obywateli Azerbejdżanu, 16 Rosjan oraz kilku obywateli Kazachstanu i Kirgistanu.