Putin opowiada o próbie zamachu na swoje życie

- Wszyscy zebrani tutaj to doświadczeni ludzie, którzy byli pod ostrzałem. To zmienia twoją świadomość. Wiem to z własnego doświadczenia - nie czołgałem się pod kulami jak ty, ale leciałem helikopterem, kiedy został ostrzelany pociskami smugowymi - powiedział Władimir Putin podczas spotkania z prokremlowskimi blogerami wojennymi i samozwańczymi "korespondentami wojennymi". Nie podał jednak szczegółów wydarzenia.