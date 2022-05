Putin o rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję: to nie jest dla nas zagrożenie

"Akcesja Finlandii do NATO poważnie zaszkodzi dwustronnym relacjom fińsko-rosyjskim, utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa w północnej Europie" - oświadczyło w czwartek w komunikacie rosyjskie MSZ. "Rosja będzie zmuszona do podjęcia kroków odwetowych, zarówno militarno-technicznej, jak i innej natury, by powstrzymać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, które pojawią się" w związku z wejściem Finlandii do NATO - podkreślił rosyjski MSZ.