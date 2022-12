Putin kontra NATO? Takie są główne obawy w Polsce

Trzecim zagrożeniem, którego najczęściej obawiają się Polacy, jest eskalacja wojny w Ukrainie. Taką odpowiedź wybrał co ósmy uczestnik badania (12,2 proc.). Warto zaznaczyć, że to opinia 31 proc. wyborców PiS, 17 proc. niezdecydowanych co do poparcia partii politycznych i zaledwie 4 proc. zadeklarowanych zwolenników opozycji.