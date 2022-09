Putin jak Hitler. Wielka grafika w centrum Poznania

Sentencja jako symbol oporu

Sentencja o zbrodniarzu wojennym napisana w dwóch językach, to nawiązanie do cytatu z początku rosyjskiej napaści na Ukrainy. Wówczas, broniący maleńkiej Wyspy Węży na Morzu Czarnym ukraińscy żołnierze na wezwanie do poddania się, którego oczekiwała załoga rosyjskiego okrętu wojennego, powiedzieli "Rosyjski okręcie wojenny, p.....l się".