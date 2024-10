Putin dostał ostrzeżenie. Zrezygnuje z kolejnej podróży?

- Gdybym była Putinem, gdybym była prawnikiem doradzającym Putinowi, powiedziałabym mu, żeby był bardzo ostrożny, podróżując do państw należących do MTK, ponieważ mają one niezależne podmioty sądowe, mają niezależną policję i prawników, mają aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego - mogą wykorzystać system prawny, aby potencjalnie zmusić go do działania na mocy tych obowiązków współpracy wynikających ze statutu rzymskiego (MTK) - powiedziała Van Schaack podczas briefingu prasowego online, pytana o ewentualną listopadową podróż Putina do Brazylii.