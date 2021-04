Rosja-Ukraina. Władimir Putin doprecyzował. I mamy zwrot akcji

W czwartek z Rosji dotarła do światowych mediów informacja, że Władimir Putin jest gotów do rozmów z Wołodymyrem Zełeński i zaprosił do Moskwy ukraińskiego prezydenta w dowolnym dla niego terminie. Okazuje się jednak, że Putin nie zamierza w trakcie takiego spotkania rozmawiać o sytuacji w Donbasie, bo jak twierdzi, jest to sprawa między rządem Ukrainy a separatystami.