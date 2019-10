Puszcza Notecka. Koniec trwającej blisko miesiąc obławy. Jacek D. zatrzymany

Puszcza Notecka. Prowadzona od 23 września obława zakończona. 60-letni drwal, Jacek D. został zatrzymany. Mężczyzna podejrzewany jest o podpalenie jednorodzinnego domu, w którym byli członkowie jego rodziny.

- W trakcie prowadzenia działań policjanci otrzymali informację, że w pobliżu Jeziora Piaskowego pod folią leży człowiek. Policjanci sprawdzili to miejsce i odnaleźli Jacka D. Jest cały i zdrowy. Został teraz przewieziony przez policję na badania - opowiada portalowi gloswielkopolski.pl Przemysław Araszkiewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Mężczyzna prawie od miesiąca ukrywał się w Puszczy Noteckiej. Poszukiwało go ponad stu policjantów. W akcji wykorzystano także policyjne psy patrolowo-tropiące i śmigłowiec. Przyjechali strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego, którzy przy użyciu sonarów przeszukiwali kilka akwenów wodnych w Puszczy Noteckiej. Do poszukiwań zbiega zaangażowano także Straż Rybacką.

Co pchnęło go do podpalenia domu? Z nieoficjalnych informacji wynika, że rodzinny konflikt. Jacek D. - jak opowiadają sąsiedzi mężczyzny - miał przepisać dom członkom rodziny w zamian za opiekę. Rodzina jednak nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań.