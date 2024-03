"Puść mnie, bandyto!". Policja pokazuje nagranie

- Policjanci wydziału ruchu drogowego z komendy miejskiej w trakcie pełnionej służby zauważyli pojazd, który poruszał się z nadmierną prędkością . Sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu - informuje st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu. - Kierujący pojazdem marki Alfa Romeo najpierw uciekał drogą publiczną, a dalej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych przy Odrze. Dopiero gdy już alternatywna trasa stała się niemożliwa do pokonania - zatrzymał samochód. Funkcjonariusze po pościgu zatrzymali podejrzanego - dodaje starsza aspirant.

Zatrzymany 40-latek nie miał jednak zamiaru tłumaczyć się policjantom, odmówił podania swoich danych i nie chciał podporządkować się wydawanym poleceniom. Nie poddał się badaniu alkomatem, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań. Na dodatek okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

40-latek został osadzony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Tylko za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi podejrzanemu do 5 lat pozbawienia wolności. Do tego chodzi jazda bez uprawnień i po alkoholu.