Pupil Bidena gryzie do krwi po całym ciele. 24 ataki w Białym Domu

W okresie od października 2022 r. do lipca 2023 r. miały miejsce co najmniej 24 pogryzienia - podaje BBC, powołując się na dokumenty US Secret Service. Ataków na funkcjonariuszy dopuścił się należący do prezydenta Joe Bidena owczarek niemiecki o imieniu Dowódca. Miejscami pogryzień były: nadgarstek, przedramię, łokieć, talia, klatka piersiowa, udo i ramię.