Puławy. Gnał ponad 200 km/h

Rekordzistą minionego weekendu okazał się natomiast 40 latek z gminy Ryki, który z prędkością 201 km/h jechał drogą S-17. On również został ukarany wysokim mandatem, a jego konto zasiliły punkty karne.

"Mandat nie wystarczy"

Kierowca tłumaczył, że spieszy się do Szczecina w związku z zawodowymi obowiązkami. Policjanci odstąpili od ukarania kierowcy mandatem. Uznali, że to zbyt mało za taką jazdę i sprawę skierowali do sądu, który zadecyduje o wysokości kary.