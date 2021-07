"Psy napasione ludzkimi psychotropami". Wstrząsająca relacja zwierzęcej behawiorystki

"Problemy się pogłębią"

Ekspertka podkreśliła, że psy najczęściej dostają hydroksyzynę. - Ludziom wydaje się, że skoro oni są oswojeni z pewnym lekiem i czują się po nim dobrze, to tak samo zadziała on na ich psa. To jest bzdura. Przypadkowo podawane substancje psychoaktywne są dla organizmu zwierząt jak tornado. Sieją spustoszenie zdrowotne i wcale nie rozwiązują problemu behawioralnego. To jest ślepy strzał, właściwie nie ślepy, tylko zamiast trafiać w problem, ten strzał trafia w organizm psa - stwierdziła.