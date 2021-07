PSL pomoże znieść immunitet Mariana Banasia?

- Jeśli prawdą jest to, co wiedzieliśmy przed 2019 roku o jego oświadczeniach majątkowych i kwestiach związanych z prowadzonymi przez niego interesami, i jeśli dorzucimy do tego to, czego dowiadujemy się dziś, to jest jego kontakty z ludźmi, którzy informowali go o stanie postępowań jego i jego rodziny, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie powinien być prezesem NIK - mówił Ludowiec dla "Rzeczpospolitej".