Przywódca sekty oskarżony. Znaleźli 429 ciał

Samozwańczy pastor i 94 inne osoby (64 z nich policja odnalazła w Shakahola i początkowo sądziła, że są to ofiary pastora) zostali oskarżeni o morderstwo, terroryzm i torturowanie dzieci. Mackenzie, który od listopada ubiegłego roku przebywa w areszcie, nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie mógł przyczynić się do śmierci setek osób, gdyż zamknął swój kościół w 2019 roku.