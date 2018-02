Przywódca Państwa Islamskiego "umarł i powrócił". Wydaje się, że terroryści mają więcej niż jedno życie

Przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi "znowu żyje". Według irackich źródeł jego stan jest zły i pogarsza się, ale nie zginął. W przeszłości kilkakrotnie ogłaszano już śmierć Baghdadiego. Równie trudno jest zabić innych przywódców ISIS.

Według oficerów wywiadu w Bagdadzie duchowy przywódca ISIS ukrywa się na pustyni w Syrii niedaleko granicy z Irakiem. W ostatnich dniach miał trafić do szpitala z powodu ciężkich obrażeń nogi. Nie może samodzielnie chodzić a do tego cierpi na poważne problemy psychiczne.

Pół roku temu Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało o potwierdzonej śmierci duchownego w nalocie przeprowadzonym przez koalicyjne samoloty na konwój pojazdów ISIS. Rosjanie i Amerykanie poddawali w wątpliwość tę wiadomość , zwłaszcza że nie byłaby to pierwsza "śmierć" duchowego przywódcy islamistów.

Islamista nie raz już umierał

Już w 2011 r. USA wyznaczyły 10 mln. dolarów nagrody za informację prowadzącą do ujęcia lub zabicia islamisty. Pięć lat później nagrodę tę zwiększono do 25 mln. Kilkakrotnie też pojawiały się informacje o jego śmierci. Najpoważniejsze z nich zaczęły krążyć wiosną 2015, kiedy to Al Baghdadi miał zostać zabity lub przynajmniej bardzo ciężko ranny w koalicyjnym nalocie w Iraku. Kolejna "śmierć" od bomb lotniczych miała spotkać islamistę jesienią tego samego roku.