Przytulone szkielety na ścianie katedry. Średniowieczna sensacja w Opolu

Przy ciałach średniowiecznych kochanków nie znaleziono żadnych przedmiotów. Nie wiadomo też, co było przyczyną ich śmierci, a musieli zginąć w tym samym czasie, by ktoś mógł ich ciała ułożyć w taki właśnie sposób. Być może do końca pozostanie tajemnicą, jaka kryje się za tym tragedia – choroba, a może morderstwo. Na pewno ciała drogich sobie osób trafią do dalszej analizy, w tym do badań DNA oraz antropologicznych, które pomogą zrekonstruować twarze. Dzięki temu dowiemy się, jak oni wyglądali. Na razie szacuje się, że zmarli w wieku ok. 45 lat.