Przyszli sprawdzić bilet, a uratowali życie. Kontrolerzy z SKM pomogli kobiecie, która zasłabła

Rzecznik prasowy SKM potwierdza także, że zimną krwią i bohaterską postawą wykazał się inny pasażer, który pomógł kontrolerom. Nieplanowany postój pociągu trwał około 20 minut. Kontrolerzy trwali przy nieprzytomnej kobiecie, aż do pojawienia się ratowników medycznych. Całe wydarzenie miało miejsce na peronie w Sopocie. Pozostali pasażerowie SKM zostali poproszeni o przesiadkę do innego pociągu, który podróżował do Wejherowa.