Przysucha. PiS po posiedzeniu wyjazdowym. "Prezes zganił koalicjantów"

- Przygotowujemy się do kongresu, do pewnej restrukturyzacji struktur partii, a także do takiej ofensywy, która będzie polegała na objeździe kraju przez czołówkę naszej partii - powiedział Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że będzie głównie chodziło o promowanie Polskiego Ładu. - Objazd kraju intensywnie ruszy po zjeździe, ale pierwsze takie spotkania będą już wcześniej. Premier je odbywa regularnie w tej chwili - dodał.