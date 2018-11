Przyroda szaleje. Maliny, truskawki i poziomki wciąż owocują. Obok kwitną forsycje

Wiosenne, a nawet wręcz przypominające lato wskazania termometrów, sprawiły, że przyroda oszalała. Wciąż kwitną i owocują poziomki i truskawki. Wiele osób cieszy się jeszcze malinami zbieranymi z własnych krzewów. Na Podhalu zakwitły forsycje.

"Listopad w Zakopanem. W ogródku obrodziły truskawki i maliny. Zakwitły też wiosenne forsycje" - napisał do redakcji "Tygodnika Podhalańskiego" jeden z czytelników. Jak się okazuje, podobnie jest w całej Polsce.

Susza i wysoka temperatura w lecie oraz stres spowodowany działaniem szkodników wpływają na drzewa podobnie, jak niedostatek słońca i mróz w zimie. Rośliny zrzucają liście i wchodzą w stan spoczynku. Czasem dotyczy on całej rośliny, a czasem tylko kilku gałęzi. Większa wilgotność i niższe jesienne temperatury budzą je do życia tak samo, jak robi to wiosna i drzewa zakwitają drugi raz, chociaż znacznie słabiej, bo przecież nie zdążyły się odpowiednio zregenerować.