Przypłynęli do Ukrainy. "Walczą o przeżycie"

Rosja nie odpuszcza

Według danych zebranych przez ICS 12 statkom udało się opuścić porty przed uruchomieniem inicjatywy, a kolejne sześć zostało zmuszonych do opuszczenia portów zajętych przez Rosję. Niektórym rządom i firmom żeglugowym udało się już wydostać członków załogi różnymi drogami lądowymi do Polski i Rumunii. Na początku marca 21 filipińskich marynarzy, których statek przebywał w Odessie w celu naprawy, zostało sprowadzonych do Mołdawii i stamtąd mogli wrócić do domu. "W obliczu wielu niebezpieczeństw często rozsądniej jest jednak zostać na miejscu" - ostrzega "FP".