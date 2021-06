Przyniósł dorobek życia na komisariat. Poprosił policję o pomoc

- Z seniorem pojechali do banku, gdzie wpłacili pieniądze i uwrażliwili pracowników na potrzebę kontaktu z policją na wypadek chęci wypłaty gotówki. Wszystko po to, by 90-latek nie padł ofiarą przestępstwa – przekazała w rozmowie z TVN24 st.asp. Karina Kamińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.