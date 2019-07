Przyłączyła się do tzw. Państwa Islamskiego. Potem po prostu wróciła do Niemiec. Wyrok

Sąd w Stuttgarcie wydał wyrok na niemiecką dżihadystkę, która werbowała wojowników na swoim blogu. Kobieta, która angażowała się po stronie tzw. Państwa Islamskiego, w 2018 roku jak gdyby nigdy nic wróciła do Niemiec.

32-letnia Sabine S. to obywatelka Niemiec. W Berlinie mieszkała i wychowywała dwójkę dzieci. Miała męża.

W 2009 roku przeszła na islam, a 4 lata później wyjechała do Syrii, by dołączyć do tzw. Państwa Islamskiego.