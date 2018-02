Przyjedzie do nas 40 tys. Żydów. To rekordowa liczba

Mimo napiętej sytuacji na linii Polska-Izrael, w 2018 r. Polskę odwiedzi ok. 40 tys. żydowskich licealistów. Jak podaje tamtejszy portal "Haaretz", to rekordowa liczba.

Ministerstwo Edukacji Izraela podało, że 2018 będzie wyjątkowym rokiem podróży do Polski. W "Haaretz" czytamy, że mowa aż o 40 tys. młodych przyjezdnych. Dla porównania, w 2012 r. – było to 25 tys. licealistów, w latach 2013-2016 nasz kraj odwiedziło 31-32 tys. Nagły wzrost zainteresowania wynika m.in. z faktu, że rząd w ostatnich dwóch latach współfinansował wyjazdy. Minister edukacji Naftali Bennett ogłosił, że będą one kontynuowane mimo wezwań do odwołania z powodu ustawy o IPN.