Przyjechali świętować z Rydzykiem. Tusk to ich wróg

33. urodziny Radia Maryja zwykle mijają w sympatycznej atmosferze, a do największej toruńskiej hali przy ul. Bema znów ściągnęło kilka tysięcy słuchaczy z całej Polski. Przywożące ich autokary musiały parkować w całym mieście.

Choć to uroczystość związana z religijną rozgłośnią, wszyscy nasi rozmówcy chcą mówić niemal głównie o polityce.

Tym razem atmosfera była bowiem nieco inna niż zwykle, bo toruńscy redemptoryści jeszcze nigdy nie mieli tak wielu problemów, co teraz. Największy wpływ na to miały czwartkowe przeszukania CBA w siedzibach fundacji Lux Veritatis, która wiążą się z przyznaniem gigantycznej dotacji na budowę tzw. muzeum Rydzyka w zachodniej części Torunia. Mimo to radiosłuchacze mogli się cieszyć, że "znów są razem" i wierzą, że "wspólnie przejdą przez te problemy".

- Tusk to lewak. On odpowie za wszystko, co wyrabia z Polską i Kościołem - oburza się pan Jan Kowalczyk, który do Torunia przyjechał z małżonką z Suwałk, rzucając jeszcze epitetami na temat Trzaskowskiego i Hołowni, ale nie wypada ich tu cytować.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Odciągająca go od dyktafonu żona strofuje: - Janek, wystarczy!

Atmosfera tutaj jest super. Każdy jest otwarty i radosny - mówi już łagodnym tonem kobieta.

- Ja tu jestem pierwszy raz i myślę, że jest OK. W hali jest kilka tysięcy ludzi. To dobrze świadczy o Radiu Maryja. Przyjechałem spod Warszawy. Nie miałem co robić - śmieje się Krzysztof Michałowski.

Pan Krzysztof spod Warszawy na urodzinach Radia Maryja © WP | MP

"To nasze wspólne pieniądze"

Kierownik jednej z przyjezdnych grup, który stoi przed halą z tabliczką z napisem "Bytów", nie chce podawać nazwiska ani pozować do zdjęcia. Od komentarza na temat polityki się jednak nie uchyla: - Sprawdziła nas tu wiara! Wiara i uczczenie naszego kochanego radia! Chcemy, żeby to radio istniało i rząd nam go nie zabrał. Rząd utrzymuje wszystko z naszych podatków. To nasze wspólne pieniądze i nie damy sobie tego odebrać - zapowiada mężczyzna z tabliczką.

I nadmienia: - Nie wiem, który raz tu jestem. Może dwunasty, może piętnasty. Nasz przyjazd w tym roku jest również wyrazem wsparcia po tych przeszukaniach. To nasze radio. Zbieramy pieniążki, żeby to utrzymać.

"Rząd Tuska? Wszystkiego się czepiają"

Andrzej Łoś na urodziny Radia Maryja przyjechał pierwszy raz. Jest kierowcą autobusu. Przywiózł grupę aż ze Śląska.

Pan Andrzej przyjechał do Torunia świętować © WP | MP

- W autobusie była przyjazna atmosfera. Wszyscy cały czas śpiewali - mówi Andrzej Łoś. - Tu panuje wspaniała organizacja. Poza tym, że są darmowe posiłki, a na zewnątrz duże, ogrzewane namioty, to w hali panuje niesamowita atmosfera. Nawet sobie nagrałem kilka filmików. O przeszukaniach mówiło się w autobusie i ten przyjazd to też wyraz wsparcia dla Radia Maryja. A rząd Tuska to wie pan, oni się wszystkiego czepiają.

Jan Zygnerski mieszka pod Grudziądzem i na urodzinach radiostacji jest prawie co roku. Radia Maryja słucha codziennie od 1997 r. Nie ukrywa, że je kocha. Pod halę dotarł, bo udało mu się zabrać rower do pociągu.

Jan Zygnerski w Toruniu przed uroczystościami © WP | MP

- Dwa dni temu były przeszukania Lux Veritatis. Nie wiem, czemu to miało służyć. Jeśli wybierzemy prezydenta Trzaskowskiego, to będzie jeszcze zagrożenie. Chyba że ludzie się wkurzą i nie dopuszczą do takich rządów, bo ludzie się już wkurzają na zielony ład. Wkurzają się na seksualizację dzieci. I górnicy się wkurzają, i rolnicy, i leśnicy - uważa Jan Zygnerski.

Akcja CBA w fundacji Rydzyka

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadziło kontrolę w siedzibach Fundacji Lux Veritatis, należącej do ojca Tadeusza Rydzyka, w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Akcja ta była częścią śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, dotyczącego przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury przy finansowaniu Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Celem akcji było zabezpieczenie dokumentów związanych z finansowaniem Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Prokuratura wszczęła śledztwa na podstawie zawiadomień złożonych przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz ministra kultury.

CBA, wraz z Najwyższą Izbą Kontroli, od listopada prowadziło również kontrolę w Ministerstwie Kultury w związku z tym samym śledztwem.

Zobacz także Kontrola CBA. Jest oświadczenie fundacji Rydzyka