Przyjaciółka Kaczyńskiego zarobiła 79 tysięcy w PGE

76-letnia Janina Goss, przyjaciółka prezesa PiS zarobiła w ubiegłym roku w radzie nadzorczej PGE 79,2 tys. zł - wynika z raportu rocznego spółki za 2018 rok. To ona jakiś czas temu pomogła Jarosławowi Kaczyńskiemu i pożyczyła 200 tysięcy złotych.

Janina Goss nazywana jest szarą eminencją PiS i należy do ścisłego grona najbardziej zaufanych ludzi Kaczyńskiego. Znają się jeszcze z czasów dzieciństwa. Gdy Jadwiga Kaczyńska, czyli mama polityka, zachorowała, przyjaciółka pożyczyła mu 200 tys. zł na opiekę medyczną. Jak wynika z oświadczenia majątkowego za 2017 rok, prezes PiS pożyczkę juz spłacił.

- Długi mam, bo musiałem mieć środki na obronę życia mojej ciężko chorej mamy. Ona potrzebowała całodziennej opieki, zatrudnienia pań pielęgniarek na etatach. To dalece przekraczało moje dochody , musiałem się zapożyczyć - komentował sprawę prezes PiS.

O byłej działaczce Porozumienia Centrum zrobiło się ostatnio głośno, za sprawą nagrań austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Na ujawnionych taśmach prezes PiS mówi, że to ona jest "najsilniejsza" w spółce Srebrna. To ona miała nakłaniać Jarosława Kaczyńskiego do wycofania się z inwestycji. Goss zasiada w zarządzie kontrowersyjnej spółki od lipca 2012 roku.