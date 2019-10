Przyjaciel Lecha Wałęsy o jego słowach: nie powinien tak mówić

Zdaniem Jerzego Borowczaka, byłego działacza "Solidarności" i wieloletniego bliskiego współpracownika Lecha Wałęsy, zachowanie byłego prezydenta Polski w ostatnich dniach zaszkodziło w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. - Słowa, które wypowiedział, nie powinny w ogóle paść - mówi Wirtualnej Polsce Jerzy Borowczak.



- Źle, że padły słowa na konwencji o Kornelu Morawieckim. Z tego, co wiem przed jego wystąpieniem rozmawiał z nim jego syn Jarosław. I miało być pięknie i podniośle. Ale najwyraźniej w trakcie przemówienia postanowił dodać coś od siebie. W pewnym momencie padły takie słowa: może nie powinienem tego mówić, bo nie wypada, ale muszę powiedzieć... No i wszyscy wiemy, jak to dalej wyglądało - mówi WP poseł Platformy Jerzy Borowczak.

- Ja znam długo i dobrze Lecha Wałęsę i wiem, że on ma takie swoje zachowania. Potrafi patrzeć na swój plan, na to co jest wokół niego, a nie na to co jest w szerszej perspektywie. Ostatnie jego zachowanie uderza najbardziej w syna - w Jarosława. Ludzie cały czas kojarzą Jarka, jako syna Lecha Wałęsy, więc to on dostaje rykoszetem po słowach ojca. - mówi nam poseł PO.