Przygotujcie wiatraki. Do Polski nadciąga "pióropusz gorąca"

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, głównie na wschodzie kraju, duże. Miejscami opady deszczu, na zachodzie i północnym wschodzie zanikające burze. Na Podlasiu suma opadów do 15 mm. Lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14 st. C, w rejonach podgórskich od 6 do 9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.