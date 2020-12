Przetarg na rozbudowę ośrodka zdrowia. W Wieliczce powstanie antycovidowy modułowy obiekt medyczny

Inwestycja ta została zaplanowana na rok 2021, a jej głównymi celami jest rozbudowa pediatrii dzięki czemu dzieci będą mogły uzyskać jeszcze lepszą opiekę medyczną oraz możliwość powrotu do tego miejsca nocnej opieki zdrowotnej, która w obecnym miejscu i formie pozostawia wiele do życzenia.

Jak powiedział burmistrz Wieliczki Artur Kozioł - s ytuacja związana z pandemią bardzo dużo nas nauczyła, pokazała jak ważne jest swoje zabezpieczenie medyczne. Chcielibyśmy, żeby w naszym ośrodku zdrowia była możliwość wydzielanie - w sytuacjach kryzysowych - miejsc dla pacjentów z Covid-19 o lżejszych objawach. Żebyśmy stworzyli alternatywę w sytuacji gdy szpitale krakowskie są przepełnione. W naszych działaniach współpracujemy i konsultujemy się z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Nasze inwestycje będziemy jeszcze uszczegóławiać, ale dziś możemy powiedzieć, że przystępujemy do nowych działań z zakresu opieki medycznej.

Na zamieszczonej powyżej wizualizacji możemy zobaczyć jak wielicki ośrodek zdrowia będzie wyglądał po zakończeniu tej inwestycji. Plan zakłada, że modułowy obiekt medyczny powstanie z tyłu obecnego budynku i w sytuacjach kryzysowych jak na przykład epidemia koronawirusa może w każdej chwili zostać przekształcony w obiekt COVID-19. Będzie się on składał z trzech kondygnacji – parteru oraz dwóch pięter o łącznej powierzchni 1565 mkw. Obiekt będzie w pełni nowoczesny i dostosowany do osób niepełnosprawnych. Swoje miejsce znajdą w nim m.in. gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe czy izolatki dla osób z chorobami zakaźnymi. Modułowy obiekt, który wkrótce powstanie w Wieliczce zostanie również wyposażony w windę dostosowaną do przewozu łóżek, recepcję, specjalne zaplecze logistyczne i socjalno sanitarne dla personelu z niezależnym wejściem.