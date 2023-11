Przesiedlenie Palestyńczyków? Zdecydowane stanowisko KE

W swoim wpisie na platformie X, von der Leyen napisała: "Zgadzamy się co do zasady na nieprowadzenie przymusowych przesiedleń Palestyńczyków oraz co do politycznego horyzontu opartego o rozwiązanie dwupaństwowe". Ta wypowiedź odnosiła się do koncepcji utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego, które istniałoby obok Izraela.