Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze ferie zimowe Klaudia Zawistowska 9 godzin temu Przerwa świąteczna i ferie zimowe 2020. Terminy dla wszystkich województw Wraz z nadejściem zimy uczniowie zaczynają myśleć o przerwie w nauce. Kiedy czekają nas ferie zimowe 2020? Sprawdzamy kalendarz dni wolnych na przyszły rok. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kiedy ferie zimowe 2020? (Shutterstock.com) Już w styczniu pierwsi uczniowie udadzą się na ferie zimowe 2020. Zanim jednak to nastąpi, wszystkie szkoły będą zamknięte z powodu przerwy świątecznej. W tym roku uczniowie odpoczną wyjątkowo długo. Zgodnie z tradycją, dniem wolnym od zajęć w szkołach będzie już 23 grudnia, a do codziennych obowiązków uczniowie wrócą 2 stycznia. Ponieważ 23 grudnia w tym roku to poniedziałek, to uczniowie będą odpoczywać od soboty 21 grudnia do czwartku 2 stycznia. Oznacza to aż 12 dni wolnych od zajęć. Na tym jednak nie koniec. Uczniowie wrócą do szkoły tylko na 2 dni (2 i 3 stycznia), ponieważ w poniedziałek 6 stycznia odbywa się Święto Trzech Króli, które zgodnie z polskim prawem jest dniem wolnym od pracy i zajęć edukacyjnych. Wiele szkół może zdecydować się na przedłużenie przerwy świątecznej. Wówczas uczniowie będą mieli wolne od 21 grudnia do 7 stycznia. Ferie zimowe 2020 – I tura W połowie stycznia rozpoczną się ferie zimowe. Jako pierwsi na zimowy odpoczynek udadzą się uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ich przerwa rozpocznie się 13 stycznia, a zakończy 26 stycznia. Ferie zimowe 2020 – II tura Jako drudzy na ferie 2020 udadzą się uczniowie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ich przerwa w nauce potrwa od 20 stycznia do 2 lutego. Ferie zimowe 2020 – III tura W trzeciej turze na ferie pojadą uczniowie z aż pięciu województw. W dniach 27 stycznia – 9 lutego odpoczywać będą mieszkańcy: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ferie zimowe 2020 – IV tura Jako ostatni na zimowy odpoczynek udadzą się mieszkańcy województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ich przerwa od 10 do 23 lutego. Ferie zimowe i co dalej? Dni wolne od szkoły w 2020 roku Ferie zimowe to niejedyne dni wolne od szkoły w przyszłym roku. Uczniowie nie udadzą się na zajęcia również: 1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

10-13 kwietnia – Wielkanoc

22-23 kwietnia – egzamin ósmoklasisty

1 maja – Święto Pracy

4-6 maja – egzamin maturalny

11 czerwca – Boże Ciało

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego.